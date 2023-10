Divulgação O empresário Janguiê Diniz





O empresário Janguiê Diniz lançou um novo livro "Mentalidade de Riqueza", que já está disponível em pré-venda e lançado oficialmente em noites de autógrafos em São Paulo e no Recife. Na obra, o autor fala sobre como alcançar a programação mental orientada ao sucesso e a importância dessa habilidade na trajetória de qualquer empreendedor.

"O que os megaempresários bilionários têm de diferente, o que os faz atingirem conquistas, cifras e números tão extraordinariamente elevados e muito além do que as pessoas normalmente conseguem?" A pergunta, em questão, é uma das premissas do livro.

Para Janguiê, a mente é a principal aliada e mais poderosa ferramenta de quem quer empreender e ter sucesso na vida e nos negócios. "Eu sempre defendi e defendo que, se você não condicionar sua mente da forma que deseja, na direção que quer seguir, você não conseguirá alcançar seus objetivos. É que o corpo só faz aquilo que a mente comanda, então, o sucesso é algo que vem de dentro para fora", pontua.

A ideia de lançar esse livro com a temática da programação mental veio do desejo de aprofundar mais o tema, já tratado em outras obras do empreendedor. "Eu já escrevi sobre a mentalidade em outros livros, mas considero que essa é uma das principais, ou talvez a principal ferramenta para alcançar sucesso, prosperidade e até mesmo riqueza financeira. Digo isso de forma até empírica, porque, na minha vida, foi a minha programação mental que me fez sair de uma situação de extrema pobreza e construir grandes empreendimentos", esclarece.

Em "Mentalidade de Riqueza", Janguiê envereda pelos segredos da mente e do cérebro, por meio da neurociência e programação neurolinguística (PNL). "É compreendendo os princípios da neurociência que atuaremos com mais segurança no nosso processo de transformação rumo à construção de um mindset poderoso de riqueza, crescimento e prosperidade", explica.

"Compreender como o cérebro cria e mantém certos padrões de pensamento ajuda a identificar estratégias eficazes para desafiar crenças limitantes e substituí-las por outras mais construtivas, promovendo uma mentalidade de crescimento", completa.







Com prefácio do psiquiatra e escritor Augusto Cury, "Mentalidade de Riqueza" será lançado com coquetel e noite de autógrafos em duas ocasiões: no dia 7 de dezembro, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi, em São Paulo; e no dia 18 de dezembro, na Livraria Jaqueira, no Recife, em Pernambuco. A obra já está disponível em pré-venda no site da Editora Gente: https://www.editoragente.com.br/mentalidade-de-riqueza-7166/p

Serviço - Lançamento o livro 'Mentalidade de Riqueza', de Janguiê Diniz

7 de dezembro, a partir das 18h

Livraria da Vila – Shopping JK Iguatemi - Avenida Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo

18 de dezembro, a partir das das 18h

Livraria Jaqueira – Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, Recife