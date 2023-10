Reprodução Twitter Pastor Felippe Valadão

O pastor Felippe Valadão, primo de André Valadão, tem dito em cultos e em transmissões nas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não "tem nada a ver" com a repatriação dos brasileiros de Israel, onde o pastor ficou preso com mais 103 fiéis.



Ele veio para o Brasil em voo comercial, mas outros 916 brasileiros vieram em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), sob coordenação do Itamaraty junto ao Ministério da Defesa.

Segundo o pastor que lidera a Igreja Batista Lagoinha em Niterói, na região metropolitana do Rio, o responsável por esta repatriação é o deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

"Eu falei meu amigo, eu nunca pedi nada. Eu só peço a você arrumar um avião. Tira a gente daqui, pelo amor de Deus, dá um jeito. Esse cara (Áureo) não dormiu enquanto ele não movimentou o Itamaraty e a FAB para buscar. Quem foi a pessoa que ativou tudo lá dentro foi esse homem. Obrigado meu irmão, obrigado de coração", disse durante uma celebração na Lagoinha.

No Instagram, o líder religioso repetiu a mesma versão, em uma transmissão ao vivo:

"Deixa claro que Lula não tem nada a ver com o envio da Força Aérea Brasileira para nos resgatar em Israel. Fomos escolhidos, a nossa caravana, para ir no primeiro voo da FAB. A gente tinha o direito, mas como muita gente perdeu o voo e não tinha condição financeira de comprar outra passagem, a gente optou por deixar que as outras pessoas fossem primeiro", afirmou.

O grupo de fiéis que acompanhava o pastor ficou preso no hotel em Jerusalém quando o Hamas iniciou os ataques ao sul do território israelense, no dia 7 de outubro. Os fiéis deixaram o estabelecimento apenas no dia 10, quando seguiram para o aeroporto.

Felippe é primo de André Valadão, notório crítico de Lula e apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Felipe Valadão :

" Não foi o Lula que enviou os aviões da FAB"

Essa crentalhada mente que nem sente ⬇️ pic.twitter.com/4g8VZuXhwa — Senhora RIVOTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) October 14, 2023