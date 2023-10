Unsplash/Taylor Brandon Caminhada pró-Israel acontece no Rio de Janeiro

Acontece neste domingo (15) um caminhada no Rio de Janeiro em apoio a Israel, que está em guerra contra o Hamas . O evento é organizado pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), e conta com o apoio de diversas celebridades.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, artistas como Mateus Solano, Regiane Alves, Isabelle Drumond, Caco Ciocler, Claudia Ohana, Claudia Raia e Enzo Celulari aparecem se posicionando contra o terrorismo e convidando pessoas a apoiarem Israel na caminhada.





A concentração acontece às 10h30 no Posto 5 da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a caminhada tem início às 11h. O movimento se dirigirá ao Posto 4, trajeto que tem cerca de 700 metros.



Às 11h30, será iniciada uma homenagem às vítimas israelenses da guerra.