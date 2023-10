Reprodução / Redes Sociais Teatro Amazonas encoberto por fumaça

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, comunicou nesta quinta-feira (12), que entrou em contato com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, informando que a pasta enviará reforços da Força Nacional para auxiliar no combate aos incêndios florestais que atingem o Amazonas.

Desde a quarta-feira (11), a capital Manaus tem estado encoberta sob uma densa fumaça trazida pelo vento e causada pelos incêndios na região metropolitana. De acordo com o Ibama, os principais focos estão nas cidades de Careiro e Autazes e são causados por agropecuaristas.

Nesta sexta-feira (13), haverá uma entrevista coletiva sobre o assunto com a presença da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, os presidentes do Ibama, Rodrigo Agostinho e do ICMBio, Mauro Pires, junto com representantes do Inpe/MCTI e da Defesa Civil/MIDR no auditório do Ibama, em Brasília.

Conversei agora com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Atendendo à orientação do presidente Lula, e à vista da solicitação do governador e da bancada federal amazonense, vamos mobilizar mais efetivo da Força Nacional para reforçar as nossas equipes que já estão lá combatendo… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 12, 2023







Qualidade do ar

O acúmulo de fumaça colocou a cidade de Manaus entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo na quarta-feira (11). Os dados foram coletados pela plataforma Selva, que monitora a qualidade do ar da capital amazonense.

Em uma escala que vai de 0 a 160 µg/m3, Manaus chegou a atingir 499 µg/m3, entre 8h e 9h do último dia 11.

Os dados do Selva, que possui 17 sensores em Manaus, são utilizados pela World Air Quality Index, uma outra plataforma que mostra os níveis de poluição no mundo.Os índices colocaram a cidade entre as piores do mundo em poluição do ar.