Reprodução Victor Bonato, influencer evangélico preso por estupro





Acusado de estuprar três jovens mulheres que frequentavam o grupo religioso Galpão, em Barueri, o influenciador evangélico Victor de Paula Gonçalves, conhecido como Victor Bonato, confessou ter cometido “pecados” e pediu perdão “às meninas” e suas famílias num vídeo postado na véspera de sua prisão. A informação é do portal Metrópoles.

“Nos últimos meses eu cometi alguns pecados. Eu caí em imoralidade, iniquidade. Eu fui contrário a tudo o que eu prego”, afirmou Victor no vídeo. Sem citar o estupro, ele diz que quer “pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem”.

Além da publicação do vídeo, o grupo religioso Galpão divulgou uma nota anunciando que Victor de Paula não é mais integrante do movimento iniciado por ele há cerca de dois anos para atrair jovens conservadores de Alphaville. O influencer teve sua prisão decretada pelo juiz Fabio Calheiros do Nascimento, da 2ª Vara Criminal de Barueri, e cumprida pela Polícia Civil no mesmo dia.

Na decisão, o magistrado afirma que as três vítimas frequentavam o Galpão e conheceram Victor “como uma pessoa religiosa e correta”, desenvolvendo certo grau de amizade com o influencer, “a ponto de frequentar a casa dele”, onde as agrediu e obrigou a fazer sexo oral.

As vítimas são duas estudantes de medicina, de 19 e 20 anos; e uma empresária de 24 anos. As três foram à Delegacia da Mulher de Barueri em setembro denunciando que Victor usa de sua influência religiosa para manipular e obrigar mulheres a fazer sexo com ele.

“Todas as três vítimas disseram que foram persuadidas a aceitar ato libidinoso ou conjunção carnal, inclusive pela influência exercida pelo suspeito em razão de sua autoridade religiosa como um dos líderes do grupo e pela agressividade dele”, completou o juiz. Apesar do vídeo de suposto arrependimento, o influenciador segue negando veementemente as alegações das denúncias.