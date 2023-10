U.S. Customs and Border Protection Mulher tenta entrar nos EUA com cocô de girafa





Uma mulher que viajou ao Quênia tentou entrar nos Estados Unidos com uma caixa cheia de fezes de girafas e acabou barrada pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) no Aeroporto Internacional de Minneapolis na quinta-feira (5). A passageira afirmou que pretendia usar os excrementos para fabricar um colar.

“Há um perigo real em trazer matéria fecal para os EUA. Se essa pessoa tivesse entrado nos EUA e não tivesse declarado esses itens, há uma grande possibilidade de uma pessoa ter contraído uma doença por causa dessas joias e desenvolvido sérios problemas de saúde”, disse LaFonda D. Sutton-Burke, diretora do CBP.





Além de declarar a intenção de fabricar um colar de fezes de girafa, a passageira também disse que já fez, anteriormente, um colar com cocô de alce que ela coletou nas proximidades de sua casa em Iowa.

Após a apreensão, as fezes foram destruídas por meio do processo de esterilização a vapor, conforme determinação do protocolo de destruição do Departamento de Agricultura dos EUA (Usda).

Todas as fezes de animais ruminantes exigem uma Licença de Serviços Veterinários para entrada nos Estados Unidos. Além disso, o Quênia é afetado pela peste suína africana, a peste suína clássica, a doença de Newcastle, a febre aftosa e a doença vesiculosa.