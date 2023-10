Corpo de Bombeiro de Minas Gerais Segundo investidores, condutores desrespeitaram procedimento operacional

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que o acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça , em 2021, foi responsabilidade do piloto Geraldo Medeiros, e do copiloto, Tarciso Viana. Outras quatro pessoas morreram na queda do avião, em Piedade de Caratinga, Caratinga, Leste do estado .

Foram descartadas três linhas de investigação: falha mecânica, mal súbito e atentado. Segundo o delegado Ivan Lopes, que comandou o inquérito, os condutores desrespeitaram o procedimento operacional. Além de não contactarem os profissionais de pouso no aeródromo local.

Durante uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (4), os investidores disseram que os condutores desrespeitaram o procedimento operacional. Houve “perna do vento”, trajetória de voo paralela à pista em uso, no sentido contrário ao do pouso, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

As torres de transmissão com as quais a aeronave colidiu estava foram da área de segurança do aeroporto. A concessionária de energia Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) não tinha obrigatoriedade de sinalizá-las