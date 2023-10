Reprodução/Flipar Os controladores de tráfego aéreo vão parar uma hora por dia a partir de segunda-feira (9)





Os funcionários da NAV Brasil, estatal que cuida dos serviços de controle do tráfego aéreo no país, anunciaram a aprovação de paralisações a partir da próxima segunda-feira (9), atingindo até 23 aeroportos. A princípio os controladores devem paralisar suas atividades durante uma hora por dia, ao longo da primeira semana de greve.

Criada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2020 a pedido dos militares, a NAV Brasil é o resultado da divisão da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que cuida da administração dos aeroportos não privatizados do Brasil.





Os trabalhadores exigem reajuste salarial de 8,5% - valor correspondente à inflação desde o último acordo - melhores condições de auxílio à saúde e a realização de novos concursos para os setores administrativo e operacional da estatal.

Os profissionais da NAV Brasil são o segmento civil do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (Sisceab). Também há prestação de serviços de navegação aérea pelo segmento militar, através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da FAB (Força Aérea Brasileira).

A empresa propôs um reajuste de apenas 4,83% aos trabalhadores, que recusaram a proposta de acordo e aprovaram o movimento paredista foi aprovado por 64,5% dos 1.105 trabalhadores que compareceram à assembleia virtual realizada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) na terça-feira (3).

Confira, a seguir, a lista de aeroportos que usam serviços da NAV Brasil:



Pampulha - Carlos Drummond de Andrade

Bauru

Presidente Prudente

Santa Genoveva

Guarulhos - Governador André Franco Montoro

Jorge Amado

Presidente Castro Pinto

Jacarepaguá - Roberto Marinho

Lauro Carneiro De Loyola

Viracopos

Governador José Richa

João Correa Da Rocha

Macaé

Alberto Alcolumbre

Ministro Victor Konder

Brigadeiro Lysias Rodrigues

Santos Dumont

Leite Lopes

Maestro Wilson Fonseca

Senador Petrônio Portella

Tenente Coronel Aviador César Bombonato

Mário De Almeida Franco

Eurico De Aguiar Salles