REPRODUÇÃO/G1 Vídeo do G1 mostrando Marcos Moreira atropelar pedestre no cruzamento

O motorista que atropelou e arrastou uma jovem por 70 metros se envolveu em mais um acidente. Marcos Moreira. Dessa vez, ele pilotava uma moto que atropelou um homem em um cruzamento de Cascavel, Paraná, mesma cidade em que ocorreu o primeiro atropelamento.



Ainda sem identidade revelada, a vítima tem 33 anos e estava atravessando o cruzamento das Ruas Barão do Cerro Azul com Rua da Lapa, também no centro, quando foi atropelado por Marcos. Embora o pedestre estivesse na faixa de travessia, o semáforo estava verde para a passagem de veículos.



Após o atropelamento, Marcos colidiu em uma árvore e se chocou contra um muro, se ferindo gravemente. O motociclista está internado em estado grave. Por sua vez, o pedestre fraturou a clavícula, tendo sido liberado pelo hospital.



Caso de maio



No dia 28 de maio passado, Daiane do Santos Jesus, 28, foi atropelada em Cascavel após ter sido agredida por seguranças de uma casa noturna da cidade , a boate Moonlight, abandonada no meio da rua e ser atropelada por um carro que passava pelo local.



Segundo a polícia local, ela foi arrastada por mais de 70 metros. Ao volante do automóvel, Marcos Moreira não teria parado ao ver os sinais das pessoas ao redor de Daiane, atropelando a jovem.



Ele se apresentou à polícia somente no dia 01 de junho. De acordo com o delegado Fabiano Mozza, o responsável pela investigação, o condutor afirmou que ""ele imaginou que seria um animal, alguma coisa, mas não imaginou que seria uma pessoa".



O motorista estava ao volante de um Volkswagen Golf e, quando questionado, afirmou que não parou por medo de ser linchado pelas pessoas ao redor, e teria sabido que atropelou uma mulher apenas ao ver uma reportagem sobre o acidente fatal.