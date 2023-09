PCDF PCDF prende traficante que engoliu cartela de LSD para despistar polícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta terça-feira (19), em flagrante delito, um homem de 29 anos acusado de tráfico de drogas, resistência e desobediência. A ação ocorreu durante a operação batizada de 'Buda', em referência à cartela de LSD que ele teria engolido para despistar os policiais.

O autor do crime ostentava em suas redes sociais e status do aplicativo de mensagens instantâneas anúncios de venda de entorpecentes, bem como fotos das substâncias para prospectar clientes em toda região do Paranoá/DF.

De acordo com as investigações, um homem conhecido como Neguinho do Papel estaria traficando LSD, maconha, MDMA liquido e ecstasy. Inclusive, várias denúncias anônimas foram recebidas pela equipe com arquivos de mídia referentes ao tráfico cometido pelo suspeito.

A apuração confirmou que o envolvido recebia os pagamentos em dinheiro, transferência Pix e bancária.

Durante a ação policial, o investigado chegou a engolir uma cartela com 25 selos de LSD, sendo necessário acionar uma equipe da CBMDF para o socorro emergencial e, em seguida, o preso foi conduzido à UPA do Paranoá, local em que recebeu pronto atendimento médico.

Os agentes entraram na residência do traficante, onde foram localizados mais selos de LSD, porções de maconha, três tubos, contendo liquido amarelo, fluorescente, aparentando ser MDMA líquido, além de frações de comprido de ecstasy.

Cumpridas as formalidades da lei, o preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado à perícia técnica no Instituto de Criminalística.