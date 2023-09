Reprodução/redes sociais A mulher que ficou presa não teve o nome divulgado





Uma mulher ficou com a cabeça presa no novo modelo de catracas de ônibus utilizadas no Grande Recife para impedir que as pessoas entrem sem pagar a passagem. O incidente aconteceu na noite de quinta-feira (14), num veículo da linha 604 - Alto do Burity/Macaxeira, da empresa Pedrosa.

No vídeo, a mulher - que não foi identificada - aparece com o corpo atravessado e a cabeça presa na catraca dupla. O motorista tenta ajudar a passageira, enquanto se ouve a voz de outra mulher pedindo para que todos desçam do coletivo. Até o momento, não se sabe como a mulher conseguiu se soltar.

🚨Mulher prende a cabeça em catraca de ônibus da linha 604 Alto Do Burity - Macaxeira! Essas catracas novas são horríveis!!😰 pic.twitter.com/KX5lMqsdhq — Recife Ordinário (@recifeordinario) September 15, 2023



O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros em Pernambuco (Urbana-PE) informou que "avaliará as imagens das câmeras internas do veículo e dados do sistema de bilhetagem e dos demais sistemas embarcados".

A Urbana também disse que as novas catracas testadas em veículos de diversas linhas na Região Metropolitana do Recife porque os embarques irregulares teoricamente "prejudicam a operação e comprometem o financiamento do serviço de transporte por ônibus", e que o novo modelo de catraca tem funcionado normalmente até o momento".





Contudo, nas redes sociais a população que necessita do transporte público na cidade não poupa palavras para reclamar e expressar seu descontentamento com a nova catraca.



Minha gente, já não basta a humilhação de pagar caro por um sistema de transporte que está à beira do colapso, agora o povo fica preso nessas catracas? A pauta do transporte público precisa ser levada a sério pelo governo de Raquel Lyra! https://t.co/ZJbAdDhgwV — Rosa Amorim (@rosamst_) September 15, 2023







só pessoas com esse porte conseguem passar com tranquilidade nas catracas do BRT do recife pic.twitter.com/XcaIvxwZjo — 𝔎𝔞𝔦𝔮𝔲𝔢 (@worldtown94) August 14, 2023







Não acredito que os ônibus do recife vão ter aquelas catracas enormes (que tem 0 acessibilidade), só pra impedir o povo de pular catraca... que infernoooo — André Luiz 🏳️‍🌈 (@andreltas) September 13, 2023







Essa notícia me fez pensar sobre essa nova onde de catracas elevadas que a grande recife tá querendo implementar... Algo totalmente anti acessibilidade não só de pcd como pessoas gordas, ou sei lá, com muita bagagem, sabe? Transporte público não deveria ser lobby https://t.co/no3hhDI6sc — aiará krxwnss (@soldeplumas) September 13, 2023