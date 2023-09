O Antagonista Ex-ministro da Economia, Paulo Guedes

Acontece nesta quinta-feira (14) o primeiro evento promovido pelo Fórum Brazil-German Space na cidade de São Paulo. O encontro contará com a presença do ex-ministro da Fazenda, Economia, Indústria e Comércio, Planejamento, Trabalho e Previdência Social do Brasil, Paulo Guedes.

A organização sem fins lucrativos tem como objetivo fomentar o diálogo entre a sociedade civil e política do Brasil com os países língua alemã, para que sejam fortalecidos negócios e cooperações entre as nações.



O Fórum é uma iniciativa do ex-ministro junto ao diretor-executivo do Fórum e presidente da DBUN Rede de Empresários Alemães Brasileiros, Frederico Ventura Wollny.

O site da instituição descreve o evento como um local "onde falantes alemães e industriais brasileiros, magnatas empresariais, formadores de sociedade e formuladores de políticas de língua alemã e brasileira se reúnem para debater e chegar a acordo sobre interesses comuns, construir pontes para negócios e relacionamentos e, juntos, tomar decisões em favor da prosperidade mútua."

Nesta primeira edição, o tema será "O ecossistema da transição energética verde". Ao Portal iG , Wollny disse que, além de abordar um tema de grande discussão em todo o mundo, o evento busca exporar os fatores econômicos-comerciais que esse ecossistema proporciona.

"Hoje, os compradores de insumos e de matéria-prima — como o aço — querem que estes apresentem um baixo índice de emissão de carbono na sua produção porque, atualmente, todo mundo quer ter uma produção verde", diz Wollny.

"A procura por redução, além de ser uma forma de ajudar o meio-ambiente, adentra em uma questão econômica, pois afeta a escolha do consumidor final", complementa o empresário.

Sobre o evento, Frederico Wollny explica que eles buscaram "empresas com um grande porte, que são líderes em novas tecnologias e novas estratégias, com selo de engenheiros que sabem como estabelecer toda uma planta para a conversão de insumos e de matéria-prima em hidrogênio verde".

O encontro contará com cinco desses líderes no Brasil. Ao todo, é esperado que sejam feitos três eventos. O primeiro é chamado de Institucional, projetado em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. "[O Estado] é o motor econômico Industrial do Brasil, que tem muito interesse em conhecer essas tecnologias, e a ideia é apresentar isto para saírem com operações, projetos e um relacionamento comercial e industrial", afirma Wollny.

O empresário explica que o seu desejo é atingir visibilidade neste evento. "Nada melhor do que o governo de São Paulo conhecendo a existência dessas tecnologias e estratégias, para que possam realmente auxiliar o Brasil a se destacar como fornecedor de hidrogênio e energia limpa para outros países, com São Paulo sendo vitrine".

Frederico Ventura Wollny é o responsável pela escolha da delegação alemã que comparecerá ao evento. Ele explica que procurou por pessoas que possuam projetos, estratégias e tecnologias que contribuam para a temática e com os presentes no encontro.

O evento acontece no dia 14 de setembro, às 12h, na Sala de Encontros da Aguzzo Cucina Pinheiros, na Rua Simão Álvares, 325, São Paulo-SP.