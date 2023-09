Ada Affana/OIM Conflitos no Sudão já causaram o deslocamento de mais de 3 milhões de pessoas





Pelo menos 40 civis morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas no Sudão após o Exército realizar um bombardeio na área do mercado de Qura, neste domingo. É o maior ataque desde o início dos conflitos internos no país no mês de abril.

"Por volta das 07h15 (2h15 em Brasília), as forças aéreas bombardearam a área do mercado de Qura", informou o Comitê de Resistência do sul da capital, Cartum. O grupo pró-democracia, que organiza assistência entre os moradores da região desde o início do conflito, classificou o ataque como um "massacre".







As ofensivas aéreas estão ficando mais intensas, enquanto a população sofre e aguarda por uma resolução para esse conflito entre o Exército e forças paramilitares RSF (Forças de Apoio Rápido, em português), mas nenhum dos lados tem dado sinais de diálogo ou mediação.

Os ataques com drones começaram pela manhã deste domingo em um distrito da cidade majoritariamente ocupado pelas RSF e por trabalhadores sem emprego que não conseguem custear uma fuga da cidade.

Os Médicos Sem Fronteiras, que operam num centro de saúde ao sul de Cartum (que corre risco de parar de funcionar), disseram que pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, e que os profissionais pararam de contar para operar pessoas que tiveram partes de seus corpos dilaceradas.