ATUALIZAÇÃO: Foi libertada agora há pouco a mulher que foi mantida como refém dentro de um ônibus em samambaia, em Brasília. A passageira foi ameaçada com uma faca por um assaltante. Os policiais do Bope negociaram a rendição do criminoso.



➡ Assista na #GloboNews :… pic.twitter.com/2MkAxvM77U