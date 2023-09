Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios





O governo do Rio Grande do Sul lançou uma iniciativa de apoio às vítimas das recentes enchentes que devastaram o estado. Com o intuito de arrecadar fundos para ajudar na recuperação das áreas afetadas e no suporte às pessoas atingidas pela tragédia, foi criada a conta SOS Rio Grande do Sul no Banrisul, com uma chave PIX associada ao CNPJ: 92.958.800/0001-38, para receber doações em dinheiro.

A tragédia das enchentes já causou a lamentável perda de pelo menos 41 vidas, enquanto outras 46 pessoas permanecem desaparecidas, gerando uma devastação que abrange 88 municípios gaúchos. A situação deixou 3.193 pessoas desabrigadas, 8.256 desalojadas e 223 feridas. Os desabrigados estão recebendo assistência em ginásios e prédios públicos e privados.

O governo do Rio Grande do Sul está comprometido em garantir que os recursos recebidos sejam geridos de forma responsável e transparente. Para isso, a parceria será estabelecida com entidades reconhecidas na área de assistência social e ajuda humanitária, permitindo auditoria e fiscalização dos fundos.





As doações desempenharão um papel fundamental na reconstrução das cidades afetadas e na reestruturação da vida das pessoas que perderam suas casas e meios de subsistência. O governo espera contar com a solidariedade da sociedade para proporcionar um caminho de esperança e recuperação para todos aqueles afetados por essa terrível tragédia.

"Vamos fazer a gestão desses recursos para que cheguem naqueles que mais precisam, ajudando a reerguer pequenos comerciantes que foram afetados e a reconstruir condições dignas de moradia para quem perdeu tudo”, afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB-RS).



“O Estado vai se encarregar da reconstrução da infraestrutura das cidades, mas essas pessoas vão precisar de apoio para que possam se reerguer e restabelecer suas condições de vida”.