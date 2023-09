Rovena Rosa/Agência Brasil Segundo a prefeitura, mais 95 mil veículos passam pelo elevado diariamente

O governo de Ricardo Nunes (MDB) prepara a reforma do elevado Presidente João Goulart , conhecido como Minhocão . O edital das obras foi publicado na última semana e no dia 20 de setembro a prefeitura irá abrir os envelopes com as empresas interessadas.

As obras estão avaliadas em cerca de R$ 60 milhões e serão custeadas com recursos do Fundurb ( Fundo de Desenvolvimento Urbano ). O edital prevê a recuperação das estruturas de concreto , tratamento de fissuras , rachaduras e infiltrações e outras ações de recuperação.

O edital determina que a empresa vencedora da concorrência terá 18 meses para entregar a obra , válidos a partir da emissão da ordem de serviço.

Segundo a prefeitura, o elevado inaugurado em 1971 nunca passou por uma reforma dessa magnitude . As obras devem causar interdições nas avenidas São João e General Olímpio da Silveira e na rua Amaral Gurgel . A prefeitura afirma que estuda com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) um plano para realizar as obras somente em horários de menor movimentação de veículos e também aos fins de semana .

Entretanto, há um problema para a instalação dos canteiros de obra, já que há moradores de rua que se abrigam sob o elevado . Uma determinação do STF do dia 20 de agosto, proibiu a remoção forçada de moradores de rua . A prefeitura afirma que a área deverá ser desocupada por questões de segurança.

Apesar da reforma, o plano diretor da cidade de São Paulo prevê a desativação completa do Minhocão para o tráfego até 2029 , quando deverá ser demolido ou transformado em parque .