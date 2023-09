Creative Commons Belo Horizonte, Minas Gerais

Minas Gerais enfrenta um novo episódio de frio intenso nesta terça-feira (5), com o Instituto Nacional de Meteorologia emitindo um alerta válido até às 23h de hoje. A região Sul e Sudoeste do estado é a mais afetada, onde os termômetros podem registrar temperaturas entre 3°C e 5°C.



O alerta meteorológico também chama a atenção para um leve risco à saúde devido ao frio extremo. A terça-feira será marcada por instabilidades nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais, causadas pela aproximação de um sistema frontal em direção ao litoral da região Sudeste.

A previsão é de um amanhecer com sol entre poucas nuvens, seguido por uma tarde quente. No entanto, áreas de instabilidade podem resultar em pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

As cidades sob alerta incluem Bocaina de Minas, Bom Repouso, Borda da Mata, Brazópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Jacutinga, Maria da Fé, Marmelópolis, Monte Sião, Munhoz, Ouro Fino, Paraisópolis, Passa Quatro, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São José do Alegre, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Tocos do Moji, Toledo, Virgínia e Wenceslau Braz.