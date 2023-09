Foto: Reprodução Instagram Prefeito celebrava o aniversário de 127 anos de emancipação política do município

O prefeito Antônio Maurício Pinheiro, da cidade de Senador Pompeu, no Ceará, se empolgou durante comemoração de 127 anos de emancipação política do Município e se jogou na plateia, mas acabou caindo no chão.

Apesar do momento inusitado, após a queda, o prefeito ficou de pé e retornou ao palco sem ferimentos graves.

O vídeo do momento da queda viralizou nas redes sociais na madrugada de domingo. Nas imagens, é possível ver o gestor dançando e sinalizando a intenção de se jogar na plateia. As pessoas ao redor do palco, porém, não resistiram ao peso do prefeito, que acabou caindo no chão. Veja abaixo.

😂De braços levantados, corpo inclinado e...muita coragem! Foi assim que o prefeito de Senador Pompeu acabou caindo de cara no chão após pular nos braços da plateia. Apesar do susto, ele não se feriu. pic.twitter.com/sFJ4vIAEW9 — Massa FM São Paulo 92.9 (@MassaFMOficial) September 4, 2023





Em mensagem publicada nas redes sociais, a prefeitura de Senador Pompeu parabenizou e agradeceu à população: "Que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu".