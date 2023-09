Divulgação/Polícia Federal do Pará Um dos locais alvo das operações

Mais de 200 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no interior do Pará durante operação da Polícia Federal (PF), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Superintendência Regional do Trabalho. As ações, que ocorreram ao longo da semana, foram divulgadas neste sábado (2) pela PF.



Ao todo, cinco fazendas foram alvo das operações denominadas Zacimba Gaba, nome de uma princesa da nação Cabinda, da Angola, que foi escravizada no Brasil na década de 1690. Dentre as pessoas resgatadas, estava um adolescente de 15 anos.

Os trabalhadores, que atuavam em plantações de açaí, dendê e soja, não tinham equipamentos de proteção nem vínculo trabalhista formalizado. Além disso, eles viviam em alojamentos irregulares, com instalações elétricas precárias, banheiros inadequados e sem controle de horário. "As condições de trabalho eram tais que uma das fazendas era conhecida como 'Senzala'", informa a PF.

Após o resgate dos trabalhadores, cada uma das fazendas teve uma pessoa a ser responsabilizada tanto em inquérito policial quanto em procedimento do MPT.



Todos os trabalhadores serão assistidos pelo Ministério do Trabalho e pelo MPT, a fim de que sejam indenizados e tenham seus direitos trabalhistas considerados. As investigações da PF continuam em andamento.