Colagem Portal iG Dr. Bactéria e João Ricardo Costa Filho são nossos novos colunistas

O portal iG faz um convida orgulhosamente você a conferir nossas duas grandes novidades. Estamos bastante empolgados em anunciar aos leitores e assinantes nossos dois novos colunistas, que chegam com tudo para reforçar nosso quadro. São eles: o especialista em saúde Roberto Martins Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, e o economista, professor e pesquisador João Ricardo Costa Filho.

Roberto Martins Figueiredo, o Dr. Bactéria , é diretor da Microbiotecnica e autor de cinco livros de referência na área da saúde. Sua coluna trará insights valiosos sobre como se manter saudável e trará orientações sobre prevenção a problemas de saúde. Em sua estreia, o Dr. Bactéria discute por que doar um pet durante a gravidez não é prevenção, mas sim uma questão de desconhecimento sobre o assunto. [Leia aqui]

João Ricardo Costa Filho navega pelos mares turbulentos da economia nacional e internacional. Doutor pela Universidade do Porto e com ampla experiência em prestigiadas instituições europeias, João Ricardo decifra os desafios econômicos do mundo moderno. Veja suas análises sobre estratégias empresariais, políticas econômicas e implicações em nossa vida cotidiana. Não deixe de conferir seu primeiro artigo, em que explora por que o Banco Central ainda não reduziu, de uma vez por todas, os juros do país. [Leia aqui]

Acompanhe nossos novos colunista aqui no portal iG, mas já vou avisando: prepare-se para doses semanais de conhecimento, insights e muita informação!