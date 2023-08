Twitter/@picancojari - 26.08.2023 O caso ocorreu na última quarta-feira (23)

Uma idosa de 93 anos foi levada de maca até uma agência do banco do Bradesco em Serra Preta, na Bahia, na última quarta-feira (23), para realizar a prova de vida. Maria Marta de Jesus precisava comparecer ao local para poder liberar um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O momento da chegada da idosa com o filho, Cláudio Mascarenhas, foi registrado e publicado nas redes sociais.

Gerente do banco exigiu o senhor teve que levar a idosa pra fazer a prova de vida até a agência.

Segundo o relato de Cláudio, Maria Marta é paraplégica, fraturou o fêmur e tem artrose, o que motivou o encaminhamento dela até o local de ambulância em uma maca.



O filho ainda levantou que teve que pedir ao hospital do município para que encaminhasse uma ambulância para fazer o transporte de Maria Marta até a agência. Caso a prova de vida não fosse realizada, o cartão para o saque do benefício previdenciário não seria liberado.

Cláudio explica que o cartão antigo da mãe havia vencido e a agência enviou outro para que ela pudesse usar. Mas, ao invés de ser enviado pelos Correios, o cartão foi para a agência bancária, que diz que só liberaria a retirada com a presença do titular.

O filho teria explicado a situação da saúde da mãe para o gerente do banco, sugerindo que, caso necessário a assinatura de algum documento, ele levaria para Maria Marta assinar, para assim evitar "o transtorno" de ter que levá-la ate a agência. Entretanto, o Banco não liberou.

Em entrevista ao jornal Acorda Cidade, Cláudio diz: "Ela não assinou em nada. Outro funcionário me entregou a correspondência e me pediu somente para confirmar a senha. Eu confirmei e ela ficou na maca, parada no banco. Criou um transtorno desnecessário, porque o procedimento de confirmar a senha foi eu quem fiz e ela não assinou nada. Ele não trouxe nem o papel para ela colocar o dedo".

O Bradesco emitiu uma nota dizendo que "lamenta o ocorrido", e disse que "segue as regras do INSS relativas à comprovação de prova de vida pelo beneficiário". Além disso, diz que o caso "foi solucionado com o cliente".

Entretanto, o INSS diz que a prova de vida não é mais necessária desde o ano passado, sendo a responsabilidade de tal prova sendo agora do próprio INSS. Caso não consiga confirmar a informação, o segurado receberá um comunicado.