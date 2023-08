redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Tebet sobre reforma ministerial: É natural, pastas não são de uma mulher ou de um homem





A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira que o "cerco" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro está se fechando. A declaração foi feita quando Tebet estava comentando a investigação do suposto esquema de desvio de joias que Bolsonaro recebeu em viagens oficiais, durante a cerimônia de posse do economista Marcio Pochmann como presidente do IBGE, na sede do Ministério, em Brasília.

“Graças à operação da Política Federal e aos depoimentos dados à CPI dos atos golpistas, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente. Está claro, está apontado como autor e mandante como tentativa de fraude às urnas eletrônicas, como tentativa de violar a democracia”, disse a ministra.







Para Tebet, é necessário apreender o passaporte de Bolsonaro, sugerindo que ele pode fugir, diante da iminência da expedição de um mandado de prisão contra ele. “Esse desabafo eu faço cito Ulisses Guimarães, que diz que ‘traidor da Constituição é traidor da pátria, temos ódio e nojo. Nojo da ditadura.’ E digo eu: a eles, o rigor da lei. E não se enganem, que busquem o rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para salvar a própria pele”, disse Simone.