O que é?

O Estado de Emergência Zoossanitária é uma forma de sinalizar um alerta e promover medidas para o combate do surto. Ele agiliza as ações necessárias para que o vírus — no caso o H5N1 — seja contido. Tendo em vista isso, são aplicadas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à agropecuária e à saúde pública.