Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14/06/2023 Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em uma coletiva à imprensa nesta terça-feira (15), que solicitará uma investigação à Polícia Federal (PF) e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para determinar se o apagão elétrico que afetou grande parte do país foi desencadeado por ação humana.



O apagão, cujas causas ainda não foram esclarecidas pelas autoridades, impactou 25 estados e o Distrito Federal durante a manhã. Apenas Roraima permaneceu ileso, devido à sua independência do sistema nacional.

"Dado o caráter altamente sensível desse setor, além de ordenar as investigações internas apropriadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e nossas entidades afiliadas, estou enviando uma comunicação oficial ao Ministério da Justiça para solicitar à Polícia Federal a abertura de um inquérito policial que investigue minuciosamente o que poderia ter levado a este incidente, indo além da simples identificação do local. Estamos encaminhando tanto para a PF quanto para a Abin a instauração de procedimentos para averiguar quaisquer possíveis intenções maliciosas relacionadas ao evento de hoje".

O ministro acrescentou que o episódio de terça-feira é excepcionalmente raro. Na visão do ministro, o nível de gravidade do problema levantou questionamentos sobre a origem do problema.

"O que testemunhamos hoje é de extrema raridade, pois possuímos um sistema redundante. Para que ocorra um evento desta magnitude, é necessário que dois incidentes concomitantes ocorram em linhas de transmissão de alta capacidade. Ou seja, é altamente incomum que ocorra o que vivenciamos hoje", explicou Silveira.

O governo ainda não informou de forma precisa, o que desencadeou o apagão. Silveira preferiu se referir a "eventos" dentro do sistema, mencionando que dados técnicos detalhados serão compartilhados nas próximas 48 horas.

Sobre a origem do problema de fornecimento de energia, Silveira municou que o apagão teve origem em um "evento" no Ceará e outro ocorrido em uma localidade ainda não identificada pelas autoridades.

"Um acontecimento ocasionou a interrupção nas Regiões Norte e Nordeste e, devido a um plano de contingência planejado pelo ONS, reduziu a carga nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para evitar a interrupção total nessas áreas", informou o ministro durante a coletiva.

Segurança no fornecimento de energia

Há uma preocupação por parte do governo para saber se o evento tem relação com a segurança energética do Brasil. "O ocorrido hoje não possui nenhuma relação, absolutamente nenhuma, com o fornecimento e a segurança energética do Brasil. Atualmente, desfrutamos de um momento de excedente em nossos reservatórios", ressaltou Silveira.

O ministro reiterou que "exatamente às 14h49, o sistema estava totalmente restabelecido". No entanto, devido a ajustes pontuais, nem todos os consumidores tiveram o fornecimento elétrico restaurado.