Reprodução Devido à agressividade, a paciente teve que ser contida, e está amarrada há três dias esperando transferência





Uma mulher de 42 anos que está passando por um surto psiquiátrico é mantida amarrada a uma poltrona na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Potengi, em Natal (RN), e está esperando transferência para um hospital especializado desde sexta-feira (11).

O filho dela é quem denuncia a situação à qual a mulher está sendo submetida pela demora para lhe dar tratamento num lugar adequado. Ele também aponta que sua mãe “se encontra num leito improvisado, que não é o local adequado para essa situação, junto com outros pacientes”.

"O quadro dela é de agressividade, então a única solução da equipe deu foi a contenção, que é amarrar. Ela precisa urgentemente ser transferida para um hospital psiquiátrico, para começar esse tratamento. Ela está tomando muita medicação para ser controlada, mas não está fazendo efeito. Minha mãe se encontra numa situação totalmente degradante", disse Iverton Nascimento, filho dela, em entrevista à emissora local Inter TV Cabugi.







A Secretaria Municipal de Saúde informou que as UPAs são responsáveis por receber e estabilizar os pacientes para inseri-los no sistema de regulação. O município de Natal informa que providenciará o deslocamento da paciente quando for informado sobre qual unidade poderá recebê-la de maneira adequada ao seu quadro.

Já a Secretaria Estadual de Saúde Pública afirma que a Central de Regulação recebeu o pedido de leito para a paciente, e o encaminhou ao Hospital Geral João Machado, que deve dar uma resposta a respeito nas "próximas horas" desta segunda (14).