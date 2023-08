Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Deputada Bia Kicis (PSL-DF)





Uma gafe cometida pela deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) instaurou um climão na sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, da qual ela é presidente. A parlamentar não reconheceu uma colega e chamou a Polícia Legislativa para retirar Fernanda Pessoa (União Brasil-CE) do auditório.





“Eu estava aqui observando, e há presentes que não são parlamentares. Então, vou pedir que se retire, ou a Polícia Legislativa será chamada a conduzir, amigavelmente, essas pessoas… Por favor, representante aqui da Polícia Legislativa. Tem uma senhora de blazer rosa mexendo no celular”, disse a deputada antes de perceber o equívoco.

Nesse momento, a parlamentar “de blazer rosa” rebate Bia Kicis dizendo “eu sou deputada”. Outros colegas percebem o que está acontecendo e respondem que a mulher é a deputada federal Fernanda Pessoa, levando a um constrangido pedido de desculpas.







Bia Kicis tenta dizer algumas vezes “deputada, eu não identifiquei vossa excelência”, enquanto Fernanda segue reclamando em meio ao burburinho do auditório. “Eu me senti realmente ofendida. Eu represento o estado do Ceará, fui a deputada mais votada do nosso partido”, disse Fernanda, enquanto era interrompida por Bia, dizendo que “já pedi desculpas, não sei o que mais eu posso fazer”.