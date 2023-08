Domínio Público As chuvas causam transtornos e risco de tragédias na RMR





O Recife acordou em alerta, olhando para o céu nesta terça-feira (8), devido a um alerta para chuvas de intensidade média a intensa emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A previsão é de tempo parcialmente nublado durante o dia, com pancadas de chuva isoladas durante a noite. A temperatura será de mínima de 21ºC, e máxima de 31ºC, e 60% de possibilidade de chuvas de até 8mm.

Quando chove forte, a cidade passa por uma série de problemas e se eleva o risco de alagamentos, enchentes, desabamentos e deslizamentos de encostas em toda a Região Metropolitana.

No bairro do Jordão, o Túnel Felipe Camarão voltou a ser interditado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), que enviou uma equipe ao local às 7h15, devido a um alagamento.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela gestão do túnel, informou que “tem realizado constantemente manutenção no local que é alvo de vândalos que danificam os equipamentos de sucção da água em dias chuvosos", além de afirmar o uso de novas bombas de drenagem.

Confira os números da Defesa Civil municípios que compõem a Região Metropolitana do Recife:



Recife: 0800.081.3400

Abreu e Lima: (81) 99933.6380

Araçoiaba: (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho: 0800.281.8531



Camaragibe: (81) 2129.9564, (81) 99945.3015 e 153



Igarassu: (81) 99460-9073



Itamaracá: (81) 3181-2490 e 199



Ipojuca: (81) 99231.8607 (telefone e WhatsApp)



Itapissuma: (81) 98844-5216



Jaboatão dos Guararapes: (81) 3461.3443 e (81) 99195.6655



Moreno: (81) 98299.0974 e (81) 98128.2018



Olinda: (81) 99266.5307 e 0800.081.0060



Paulista: 153



São Lourenço da Mata: (81) 98338.5407