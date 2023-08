Reprodução/Twitter @UrgenteMarreta - 06.08.2023 Thiago Graciote Moraes estava desarmado

Um homem foi morto a tiro durante uma abordagem policial na madrugada do último sábado (05), no município de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Thiago Graciote Moraes, de 29 anos, estava desarmado quando a Polícia Militar chegou ao local após uma denúncia de som alto no período da noite.



O momento da chegada da PM foi registrada e publicada nas redes sociais por pessoas próximas ao local. Nela, é possível ver o momento em que dois homens se recusam a obedecer as ordens dos policiais. Um deles chega a se afastar e dizer que não é "bandido", quando um agente tenta dar uma rasteira, mas falha.

Após isso, Thiago tenta ajudar o colega, dizendo que "ninguém iria colocar as mãos nele". Ele olha para o policial, e diz "atira, atira, atira". Com isso, o PM pega a arma e faz dois disparos contra Thiago. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas a vítima morreu no local.

O vídeo viralizou nas redes sociais, com diversos perfis reproduzindo o momento. ALERTA DE IMAGENS FORTES:

Mais uma ação desastrosa da PM. Policiais foram fazer uma abordagem por causa de "som alto", um deles discutiu com os cidadãos e resolveu MATAR um deles. Se não fosse filmado, os bolsonaristas estariam nas redes sociais dizendo que eram bandidos armados trocando tiros com a… pic.twitter.com/5O3Iiq2KJ0 — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) August 6, 2023

A PM-MT informou que os agentes foram acionados após uma denúncia de perturbação do sossego na Avenida Henrique Xavier Rondovalho. Quando chegaram ao local, uma confusão tomou os arredores e um indivíduo estava supostamente armado.

A corporação ainda informou que Thiago teria "avançado para cima do PM", "direcionou a mão na cintura" e "dada a informação que tinha um homem armado", motivando os disparos do PM.

A PM-MT também informou que a vítima já possuía passagem por dirigir embriagado e por atropelar duas pessoas. Até o momento, os agentes foram afastados, e a Corregedoria-Geral da corporação abriu inquérito para que o caso seja investigado, com o acompanhamento do Ministério Público de Mato Grosso.