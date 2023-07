Reprodução/PMBA Diversas armas foram apreendidas na operação

Uma ação da Polícia Militar (PM), realizada neste domingo (30) em Itatim, próxima a Salvador, deixou 8 pessoas mortas. A cidade tem cerca de 15 mil habitantes e havia registrado apenas um caso de homicídio em 2022, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Os mortos teriam sido, segundo a polícia, encontrados após o confronto, já sem sinais de vida. A SSP-BA, porém, informou em nota que as vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

A PM apreendeu nove armas, incluindo uma submetralhadora e porcentagens de substâncias ilícitas, e informou, também em nota, que equipes da polícia foram ao Morro do Tigre, na zona rural de Itatim, depois de receber informações sobre homens armados e “grande quantidade de drogas no local”. Ao chegar, teriam sido recebidos com tiros e, "na tentativa de cessar a injusta agressão, houve o revide". O grupo estava envolvido com homicídios, tráfico de drogas e roubos na região, e se refugiava na zona rural.





O Ministério Público do Estado da Bahia informou que vai acompanhar as investigações policiais para apurar as circunstâncias das mortes. O caso ocorreu no mesmo fim de semana em que outras oito pessoas foram mortas durante a megaoperação no Guarujá, em São Paulo. A ação surgiu como resposta à morte de um agente das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Patrick Bastos Reis. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda (31) estar “extremamente satisfeito com a ação da polícia”.