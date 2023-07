Arquivo pessoal José Paulino

O Cartório Silva, de Pedra Bonita, na Zona da Mata de Minas Gerais (MG), reconheceu o óbito de José Paulino Gomes, que teria nascido em 4 de agosto de 1895, fazendo com que tivesse 127 anos na data da morte, o que quebraria o recorde mundial de pessoa mais velha do mundo.



Paulino Gomes teria se casado aos 22 anos, o que corrobora a tese que ele teria nascido antes de 1900, quando homens se casavam aos 17 anos.

O atual recordista, segundo o Guinness World Records, é a espanhola Maria Branyas Morera, de 115 anos. José Paulino faleceu uma semana antes de completar 128 anos.

A família dele, no entanto, diz que alguns documentos apresentavam informações conflitantes, por isso recorreram ao cartório local. É comum que no interior do país ocorram casos de documentação incorreta.

Seu José, que era amansador de animais, morava no Córrego do Café, na zona rural de Pedra Bonita. Ele era viúvo e deixou sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos.

Ainda de acordo com os familiares, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O enterro será neste sábado (29), às 16h, no Cemitério do Córrego dos Fialhos, em Pedra Bonita.