Divulgação Corpo de Bombeiros Incêndio de grandes proporções em ferrovia de Incêndio de grandes proporções em estação ferroviária de Betim (MG) Betim (MG)

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Estação Imbiruçu, localizada no bairro que carrega o mesmo nome, no município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta tarde de quinta-feira (27).

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 13h para combater o fogo que se alastrou nas proximidades causando preocupação das autoridades para possível alastramento do fogo.

Apesar da preocupação com a fumaça, até o momento, não há notícias de residentes que precisaram evacuar suas casas ou relatos de danos a propriedades próximas. As chamas atingiram estoques de madeira e pneus, produzindo uma intensa fumaça escura e densa que se espalhou pelo local.

Para conter o incêndio, três viaturas e um total de dez bombeiros foram mobilizados e enviados para a avenida Juiz Marco Túlio Isaac, local do incidente. As equipes continuam na ocorrência de controle da situação. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.