A Prefeitura do Recife apresentou ao Governo Federal o projeto de urbanização das margens do bairro do Pina, durante um encontro que contou com a presença do prefeito, João Campos (PSB), e de Jader Filho, ministro das Cidades, na terça-feira (18). O objetivo é obter apoio para realizar as obras - cujo orçamento é de R$ 65 milhões - com recursos do Governo Federal.

O projeto, de acordo com a Prefeitura do Recife, inclui a realocação dos moradores de palafitas para conjuntos habitacionais construídos, a criação de Unidades de Beneficiamento de Pescados (UBPs), um Mercado do Peixe, píer e rampas para as marisqueiras da região, além de garantir o acesso público ao rio, qualificando uma área de 3,5 hectares com pista de cooper, praça, ciclovia, parque infantil, áreas para piquenique, academia, quiosques e Via Parque.

“A gente teve a oportunidade de visitar uma área ribeirinha da cidade com 384 palafitas e ver essa realidade de perto. E também temos projetos estruturantes de urbanização dessas áreas ribeirinhas, porque não adianta apenas fazer o reassentamento, que é muito importante, mas é preciso construir projetos com participação social e equipamentos públicos de qualidade de cultura, esporte, e lazer, e que isso viabilize uma melhoria do espaço público”, disse o prefeito João Campos.

Habitação

Segundo a gestão municipal, o Conjunto Encanta Moça está com 95% das obras concluídas e deve ser entregue no segundo semestre deste ano, com 600 apartamentos. Ele é o primeiro de três habitacionais no projeto de urbanização que receberá os antigos moradores das palafitas.

Os demais habitacionais totalizam 200 unidades habitacionais e estão em fase de projeto. Ao todo, a Prefeitura do Recife informa que o programa atenderá 800 famílias e 12 mil pessoas em seis áreas de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).