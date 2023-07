Reprodução/redes sociais Em nota, o partido Centro Democrático lamentou o falecimento de cinco dos seus quadros políticos





Um acidente aéreo no município de San Luis de Gaceno, na Colômbia, levou à morte do piloto da aeronave e de mais cinco pessoas, todos políticos ligados ao partido de direita Centro Democrático. O avião decolou de Boyocá com destino a Bogotá, onde os políticos participariam de uma cúpula do partido.



Na lista de vítimas, estão a ex-senadora Nohora Tovar; o deputado do departamento de Meta, Dimas Barrero; o vereador da cidade de Villavicencio, Oscar Rodríguez; e o candidato a governador de Meta, Eliodoro Álvarez.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o partido lamentou as mortes, classificando-as como “uma enorme tragédia enluta o Centro Democrático”.





O presidente, Gustavo Petro, enviou seus "pêsames às famílias desses líderes políticos". Já Juan Buitrago, prefeito de San Luis de Gaceno (onde ocorreu o acidente), disse à W Radio que ouviu “uma explosão muito alta" após o acidente. A Aeronáutica Civil investiga as causas da tragédia.