Um trabalhador rural de 42 anos foi encontrado morto na calçada de um bar do distrito de Catalão (GO) no último domingo (16). Em vídeo circulado nas redes sociais, o homem aparece ‘virando’ uma garrafa de cachaça no local. Assista:

Na filmagem, assim que ele termina de beber a garrafa, alguém diz: "Bebeu, ganhou. Pode trazer a caixinha de cerveja".

O caso foi registrado como morte natural, e a Polícia Militar constatou que não houve evidência de crime.