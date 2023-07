Marcos Hermes Além da saudação nazista, o homem agredido fez ofensas racistas ao vocalista do Sepultura





A Polícia Civil do Ceará investiga um caso de suposta apologia ao nazismo que teria ocorrido durante um show da banda Sepultura na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, num festival chamado Metal Weekend, no último dia 8.

Durante a apresentação, segundo testemunhas, um homem não identificado proferiu ofensas racistas contra o vocalsita americano Derrick Green, que é negro, e fez gestos associados ao nazismo em seguida.





Diante da atitude do homem, pessoas que estavam próximas ficaram revoltadas e o agrediram fisicamente. Ao final da confusão, ele foi expulso da casa de shows. O espancamento do homem em questão também está sob investigação.

Em nota oficial, a Polícia Civil declarou que "orienta às pessoas que foram lesadas a registrarem um boletim de ocorrência em qualquer unidade da Polícia Civil, para repassar mais detalhes sobre o caso".

ATENÇÃO: Durante um show do Sepultura em Fortaleza, um homem da plateia fez saudação nazista e disparou palavras racistas contra o vocalista Derrick Green. O público viu e começou uma sessão de espancamento - maneira correta de se agir.



pic.twitter.com/zoBg8QGgiu — CHOQUEI (@choquei) July 17, 2023













É crime

Vale sempre ressaltar que a Lei 7.716/1989 enquadra como CRIME de apologia ao nazismo as seguintes condutas:

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa – ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social.

Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

O racismo também é um crime imprescritível previsto pela Constituição Federal de 1988. Ou seja, ele pode ser julgado e levar à condenação a qualquer momento, não importa quanto tempo tenha se passado desde a conduta criminosa.