Roberto Mantovani Filho

O empresário tem 70 anos e teria sido o responsável por empurrar e dar um tapa no óculos de Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro. Ele é casado com Andréia Munarão, suspeita de ser uma das agressoras. Ele é diretor-geral da empresa Helifab Bombas e Acessórios. Segundo o TSE, fez doações às campanhas eleitorais do PSD em 2020.