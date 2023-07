Reprodução/Instagram Melina Sales dos Santos publicou um vídeo nas redes sociais denunciando a situação.

Uma menina de 10 anos, com síndrome de Down, teria sido impedida de brincar em uma atração infantil de um shopping do Distrito Federal. O caso ocorreu neste domingo (16).

A mãe da criança, Melina Sales dos Santos, publicou um vídeo nas redes sociais denunciando a situação.

De acordo com Melina, a atração não permitia que crianças com deficiência brincassem sem o responsável: “Zilah, minha filha, tem 10 anos, é alfabetizada, estuda em turma regular, sabe se comunicar bem, faz natação, ginástica artística, balé, instrumento musical e tem síndrome de Down. E por causa da síndrome de Down, uma atração que aceita receber crianças a partir de cinco anos desacompanhadas, impede Zilah e outras crianças com deficiência, de brincar sem um responsável ao seu lado”.

Ela também conta que foi hostilizada por funcionários do shopping.

“As pessoas que estavam atendendo, me ameaçaram de processo caso tivessem a imagem divulgadas, a atendente do caixa me ironizou quando falei que sabia da legislação que protege a pessoa com deficiência de discriminação e nos tratou o tempo todo com desdém e hostilidade, relatou no Instagram



Assista: