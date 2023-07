Reprodução Relatora da CPMI de 8 de janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA)

A senadora Eliziane Gama (PSD), relatora da CPI do 8 de janeiro, disse que votará pela quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), e apontou ter expectativas para o depoimento de hoje.

Nesta semana, Eliziane apresentou um requerimento nesta semana para ter acesso ao e-mail institucional de Cid. No requerimento, a relatora justificou que uma ferramenta de trabalho não deve ser tão sigiloso como o pessoal:“Trata-se, em verdade, não de um e-mail pessoal do servidor, mas de uma ferramenta de trabalho que serve ao cumprimento das atribuições do cargo ou função exercidos. Desse modo, já é ampla a jurisprudência dos tribunais superiores em que o direito à privacidade do servidor público é relativizado, quando o assunto tratado envolva interesse público”, disse a relatora.

Em entrevista à GloboNews, Eliziane afirmou que Mauro Cid é uma das principais figuras na investigação e, apesar de ter habeas corpus, Cid não tem o direito de ficar em silêncio. "Ele deve falar naquilo que não traga a ele nenhum tipo de crime. Acho que ele poderá falar", diz Eliziane.

Mauro Cid tornou-se prioridade para a investigação após a Polícia Federal encontrar uma minuta de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e "estudos" para um eventual suporte jurídico caso houvesse um golpe de Estado no país.

O tenente-coronel depõe nesta terça (11) na CPI, que pretende investigar sua relação com com o ex-presidente.