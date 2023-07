Reprodução Rampa desaba durante Rap Mix Festival, em Goiânia

Uma rampa desabou e deixou cerca de 40 pessoas feridas no Rap Mix Festival, no Estádio Serra Dourada, no domingo (9), em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas caíram de uma altura de 4 metros e a maior parte das pessoas teve escoriações leves. Uma parcela, porém, teve fraturas expostas e, inclusive, traumatismo craniano. O acidente ocorreu por volta das 23h15.

Em vídeo divulgado nas redes, é possível ver pessoas correndo por entre o desabamento. Para socorrer todas as vítimas, o Corpo de Bombeiros encaminhou 12 viaturas até o local do evento.

Em nota, a organização do Rap Mix Festival escreveu que “houve um incidente” e “parte de uma rampa que dava acesso ao front stage cedeu”. “Ressaltamos que toda a estrutura montada para o festival continha alvará”, diz o comunicado. O festival reuniu nomes reconhecidos no gênero no Brasil, como Racionais MC’s, L7nnon, MC Hariel, Djonga, Matuê, Xamã e Filipe Ret.

Veja o vídeo:

Rampa desaba e deixa cerca de 40 feridos em festival; veja o vídeo ➝ https://t.co/wwt1BJwEMb pic.twitter.com/qTqollyW7v — iG Último Segundo (@ultimosegundo) July 10, 2023





Leia o comunicado do Rap Mix Festival na íntegra:

“A Organização do Rap Mix Festival, realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último domingo, dia 9, informa que houve um incidente, quando parte de uma rampa que dava acesso ao front stage cedeu. O incidente ocorreu por volta das 23h16 e as vítimas foram prontamente atendidas pelas equipes de resgate, que contavam com brigadistas do evento, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

As equipes atuaram prontamente no local, prestando socorro às vítimas e que foram atendidas nos postos médicos do festival. Algumas vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região para atendimento especializado. O resgate também contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias do evento.

Ressaltamos que toda a estrutura montada para o festival continha alvará. Os organizadores estão investigando as razões do incidente da rampa, e estão identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessários.”