Reproducao/ Google Street View Colégio Estadual Helena Kolodyem, em Cambé

A Polícia Civil do Paraná prendeu o sexto suspeito do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, que deixou dois adolescentes mortos. A prisão foi feita nesta segunda-feira (10), e deteve um homem de 19 anos, pelo crime de homicídio qualificado.



O preso é natural de Santo André, no estado de São Paulo, e teria participado "ativamente do crime instigando o atirador a realizar o ataque". A prisão foi confirmada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, através do Twitter.

No Estado de São Paulo, foi preso hoje um homem de 19 anos, em face de instigação e apoio ao ataque contra escola ocorrido em Cambé, no dia 19/06. A investigação é da Polícia Civil do Paraná e tem apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça.… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 10, 2023

No dia 19 de junho, os adolescentes Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, 16 anos, que namoravam, foram mortos a tiros, após um ex-aluno entrar na escola e abrir fogo contra os aluno.



Além do homem de 19 anos, outros cinco suspeitos foram presos por participar do assassinato. Um homem de 35 anos, um homem de 39 anos e um homem de 21 anos foram presos no município de Rolândia, e um de 18 anos em Gravatá, no Pernambuco.

O primeiro suspeito preso em flagrante, de 21 anos, foi detido por um senhor que trabalhava ao lado da escola. Ele disse que era policial e teria segurado o atirador enquanto as equipes da Polícia Militar chegavam. No depoimento, o suspeito disse que não conhecia as vítimas. Ele foi encontrado morto na cela que ficava no dia 21 de junho. O caso ainda segue em investigação pela Delegacia de Homicídios de Londrina.