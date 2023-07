Reprodução Lula fala ao Conversa com Presidente direto das Cataratas do Iguaçu

O presidente da República , Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou do programa “Conversa com o Presidente" nesta terça-feira (04), atração transmitida semanalmente ao vivo nas redes sociais , visando tratar de medidas governamentais. Durante o papo, o presidente afirmou que as redes digitais tem sido a responsável por deixar as pessoas com “mais raiva” e “mais insuportáveis”.

"Nós estamos virando algoritmo. O ser humano está ficando muito individualista por causa das redes digitais. Ele tá passando a maior parte do tempo dele conversando consigo mesmo. Isso vai individualizando as pessoas. Eu acho que isso vai tornando as pessoas com mais raiva, as pessoas ficam mais insuportáveis", afirmou o petista .

Para o presidente , o que a sociedade necessita neste momento é ser "fraterna, solidária, companheira, porque assim a gente é muito mais feliz”.

Lula ainda levantou que proíbe que nas reuniões no gabinete, os participantes utilizem celular. "No meu gabinete, não entra com celular. O celular fica na portaria. Em nenhuma reunião eu permito celular. Eu me autoeduquei (sic) de não ficar dependente digital”.



Confira a fala completa do presidente logo abaixo: