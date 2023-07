Reprodução Fabiano Contarato e André Valadão

O senador Fabiano Contarato (REDE-ES) se pronunciou sobre as falas homofóbicas do pastor André Valadão , durante um culto ao vivo no último domingo (02). Durante a live, o pastor , que é apoiador do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), faz ataques diretos à comunidade LGBTQIAP+, incitando a violência dos fiéis contra os integrantes da sigla. O culto aconteceu na Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. O senador se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.



Fabiano disse na publicação no Twitter que não poderia se "calar diante do crime praticado por André Valadão ". O senador , que é casado com Rodrigo Groberio desde 2017, com quem possui dois filhos, disse que entrará com uma representação criminal contra o pastor , justificando: "[isso é] por tudo que sou, pelo que acredito, pela minha família e por tudo que espero para a sociedade".



"Em um país onde tanto se mata LGBTQIA+, André Valadão não pode falar em nome de Deus. Deus é união, amor, respeito e tantos sentimentos bons, jamais um incentivador de discurso de ódio e de assassinatos em massa", diz o senador em outra publicação.

Fabiano foi encorajado por artista e por internautas, que concordam que o pastor deve sofrer penalidades pelas falas que fez durante a live.

André Valadão

A live transmitida por André Valadão no último domingo foi marcada por incitação da violência contra pessoas LGBTQIAP+ . Ele diz: "Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: 'Pode parar, reseta!' Mas Deus fala que não pode mais". Após isso, o pastor afirma que os fiéis devem fazer o "trabalho sujo", em nome "Deus".

Ele continua proferindo falas homofóbicas , dizendo que ao normalizar as relações homoafetivas e ao "deixar viver", isso estaria sendo como uma porta de entrada para as famílias adentrarem em um mundo de promiscuidade e perversão.

Ele fala: "Hoje você vê nas paradas, homens e mulheres completamente nus, com suas genitais expostas dançando em frente de crianças. Ai você horroriza, mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal”.

Além dos ataques das relações homoafetivas, Valadão entrou na discussão que tem sido um grande debate nos Estados Unidos , que são acerca das drag queens no país. Ele afirma que essas profissionais estão entrando nas escolas para ensinar sexualidade às crianças.