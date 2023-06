Reprodução Rodrigo Bocardi participou da inauguração da CBN na Baixada Santista





Na noite da última quinta-feira (22) aconteceu o evento de lançamento da Rádio CBN Santos, novo canal de comunicação da Baixada Santista que vem com a proposta de trazer os principais acontecimentos de diversos municípios como Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

A programação pode ser acompanhada pela frequência 97,3 FM ou pela internet, podendo ser ouvida de qualquer região do país, no próprio site da CBN.

O lançamento é uma parceria entre os donos do Diário de São Paulo, Guilherme Sartori e Kleber Moreira, com o Grupo Globo. O evento de start do projeto aconteceu no auditório da TV Tribuna de Santos, contou com um coquetel voltado para convidados do mercado publicitário, autoridades políticas e da sociedade civil e jornalistas. Dentre eles, Rodrigo Bocardi, que transmitiu o programa 'Ponto Final' direto de Santos.

"É um prazer enorme ver esse projeto concretizado que, sem dúvidas, só trará benefícios para a população de Santos e do litoral de São Paulo", disse Guilherme Sartori.





Kleber Moreira, disse que enxerga Santos como uma cidade com grande potencial de audiência: "O rádio não morreu. Mais de 80% dos brasileiros escutam rádio, então eu acredito que a CBN de Santos tem um futuro brilhante pela frente", comentou pontuando sobre a pesquisa Inside Rádio 2021, da Kantar IBOPE Media.

Vale citar que com a emissora fixando-se em Santos, a Rede CBN passará a contar com seis emissoras no território paulista. Atualmente, a marca possui a CBN FM 90.5 de São Paulo, CBN FM 99.1 de Campinas, CBN FM 90.5 de Ribeirão Preto, CBN FM 90.9 de São José do Rio Preto e CBN AM 750 de São José dos Campos.