O próximo dia 30 de junho promete se tornar uma data histórica para a Cidade de Ribeirão Preto, para o estado de São Paulo e para o Brasil. A campanha é nacional e seu ponto de partida será na Capital Nacional do Agronegócio, Ribeirão Preto.

As Autoridades dos três poderes da República no âmbito Federal, Estadual e Municipal; além de Personalidades de destaques da Comunicação e da Cultura no Brasil, estarão participando da solenidade de lançamento da Campanha Nacional PAZ NAS ESCOLAS por ocasião das comemorações dos 90 anos da Associação Paulista de Imprensa, em razão da sua história na defesa intransigente das Liberdades de Expressão, Informação e Comunicação Social no Brasil; e também dos 167 anos do aniversário da Cidade de Ribeirão Preto.

O Evento acontecerá no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo-USP, campus Ribeirão Preto, no dia 30 de junho (sexta-feira), com início às 17:00h.

O Profº. Dr. Sérgio de Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa, o Profº. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e o Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vereador Franco Ferro, firmaram o compromisso para a realização da Campanha "PAZ NAS ESCOLAS" - A qual tem a finalidade de reunir Estudantes Secundaristas de escolas públicas e privadas, Autoridades, Especialistas em Educação e Personalidades renomadas da Comunicação e da Cultura, conjuntamente com os poderes públicos do estado de São Paulo e 90 Cidades Paulistas, para produzir conhecimentos necessários à elaboração de um Tratado de Paz para as Escolas brasileiras.

A Associação Paulista de Imprensa anunciará a criação da Plataforma Digital Multissetorial 9.0 (site, aplicativo de celular e redes sociais), para veiculação de notícias e que também servirá de ferramenta interativa para Estudantes, Educadores e Pais de Alunos inserirem dados informativos sobre todos as

formas de violências nas instituições de ensino, que serão encaminhados às Entidades nacionais e internacionais para adoção de medidas preventivas e busca de soluções imediatas.

