Agência Brasil José Rainha Júnior - Frente Nacional de Luta

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST convocou José Rainha, líder de um movimento social do campo, para prestar esclarecimentos como testemunha. A convocação ocorreu nesta terça-feira (20).

José Rainha é um dos líderes da Frente Nacional de Lutas (FNL) , que atua em defesa da reforma agrária.

Ainda não foi definida a data para o depoimento

Os requerimentos para a convocação foram apresentados por parlamentares do União Brasil, PL e PP

Um pedido de convocação do ministro Rui Costa (Casa Civil), que estava previsto para votação no dia de hoje, foi retirado da pauta após um acordo entre membros do governo e da oposição.

Os deputados também chegaram a um acordo para converter outros requerimentos de convocação em convites. No entanto, a convocação de José Rainha não entrou no acordo entre parlamentares.

Conforme determinações do Poder Judiciário, as testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer. De modo que as pessoas convidadas não possuem essa obrigação e podem recusar sua participação ou adiar, por exemplo.

