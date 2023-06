Reprodução Moradores de Praia Grande são atendidos pelo Whats pela equipe de Habitação





A Prefeitura de Praia Grande trabalha para simplificar cada vez mais a comunicação entre munícipes e os setores da Administração Pública. Neste sentido, uma das melhorias foi a implantação do atendimento via WhatsApp da Secretaria de Habitação (Sehab). O serviço, que passou a ser oferecido desde o dia 1º de junho, já ultrapassou mais de 100 atendimentos em apenas quinze dias de funcionamento.

Os principais serviços solicitados foram referentes a informações sobre o cadastro de demanda habitacional e sobre o programa chave dos sonhos.

Quem precisar tirar dúvidas com a Sehab, pode entrar em contato pelo número (13) 3496-2000, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas. O munícipe será levado para um menu inicial onde poderá escolher sobre qual assunto deseja falar dentro das seguintes opções disponíveis:

1 - Agendamento Social

2 - Bolsa Moradia

3 - Concessionário

4 - Cadastro

5 - Chave dos Sonhos

6 - Regularização Fundiária

7 – Outros

“Os atendimentos via WhatsApp trazem benefícios para todos. A população diminui os deslocamentos, não precisa ficar em filas e gasta menos dinheiro com documentação, já os servidores também tem seu trabalho otimizado e podem desenvolvê-lo com mais agilidade. Nós da Sehab, vemos a tecnologia como uma importante ferramenta de trabalho”, comentou o secretário de Habitação, Anderson Mendes.

Parceria – A disponibilização do novo serviço através do WhatsApp só foi possível por conta de um trabalho integrado entre diversas secretarias municipais. A pasta de Planejamento (Seplan) foi a responsável pelo desenvolvimento tecnológico do sistema. Além da Sehab, a Secretaria de Fianças, por exemplo, também oferece essa tecnologia para a população.