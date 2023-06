Reprodução / Prefeitura de Praia Grande Sehab identifica com placas as unidades habitacionais que passaram por reintegração

A Secretaria de Habitação (Sehab) da Prefeitura de Praia Grande trabalha para garantir a justiça habitacional na Cidade. Para isso, realiza fiscalizações periódicas nos conjuntos habitacionais com o objetivo de reforçar o cumprimento das regras de utilização dos imóveis pelos moradores. Esse trabalho realizado em parceria com o CRECI-SP garante que moradias que apresentem irregularidades sejam reintegradas à Administração Municipal possibilitando que outra família inscrita no cadastro habitacional possa receber uma nova moradia.

Após a reintegração feita pela Administração Municipal, inicia-se o processo de reforma do imóvel para posterior entrega para outra família do cadastro. Para sinalizar casas nessas condições dentro dos conjuntos habitacionais, a Sehab está identificando essas unidades com placas. Isso facilita o monitoramento por parte da Guarda Civil Municipal (GCM) e coibi possíveis invasões enquanto os imóveis estiverem desocupados para reparos.

“O principal objetivo é preservar ainda mais a estrutura e as melhorias feitas no imóvel para garantir que a família que irá se mudar para lá encontre tudo arrumado. Dessa forma, garantimos ainda mais a justiça habitacional na Cidade, ajudando quem precisa a ter uma moradia digna”, ressaltou o secretário de Habitação, Anderson Mendes.

