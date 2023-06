redacao@odia.com.br (IG) Deputado Marcos do Val

A Polícia Federal realiza na tarde desta quinta-feira (15) uma operação que mira o senador Marcos do Val (Podemos-ES). Os mandados estão sendo cumpridos em Brasília e Vitória (ES). O pedido foi despachado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O senador terá que prestar depoimento à PF, a pedido de Alexandre de Moraes.

Os investigadores cumprem o mandado em endereços ligados ao parlamentar no Espírito Santo. O gabinete do senador também é alvo da PF. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo STF.

Do Val está sendo investigado por obstrução nas investigações dos atos de 8 de janeiro. A PF utilizou as publicações do senador como indícios para a investigação.

O Portal iG tentou contato com o senador para pronunciamento sobre a operação, mas o senador desligou o telefone.

Disseminação de desinformação

Marcos do Val vem utilizando suas redes sociais para a disseminação de informações falsas. A justificativa do senador é que seu método visa "sacudir o sistema".

Em entrevista à Veja, no dia 2 de fevereiro, Do Val afirmou ter sido "extorquido" pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para que participasse de uma trama golpista. Segundo ele, um grampo seria colocado em Moraes para motivar um pedido ilegal de prisão ao ministro.

Mais tarde, o senador afirmou que o plano golpista fora projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não impediu o aliado.

Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante o encontro, o parlamentar conduziria o magistrado a "falar que em alguns de seus processos ele ultrapassou a linha da Constituição", com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

