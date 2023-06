ig iG Último Segundo

Um homem foi preso por torturar e estuprar um funcionário após ele ter furtado objetos em uma loja em que trabalhava em Taguatingam, no Distrito Federal. Segundo a polícia, após as agressões, o patrão teria colocado o homem dentro de um tambor de metal e abandonado ele, com a ajuda de terceiros, em uma via pública da cidade.

Leia também Vídeo: homem ateia fogo em garotas de programa no RJ

De acordo com os agentes, o funcionário teria furtado uma furadeira e uma serra da loja do proprietário após ele se negar a dar um adiantamento de salário.

“Após o sumiço dos objetos, o proprietário chamou a vítima aos fundos da loja, e juntamente com outros dois indivíduos, causou intenso sofrimento físico e mental, por meio de agressões e até com coronhadas de uma arma de fogo”, disse a corporação.

Os agressores ainda exigiram que a vítima desbloqueasse aplicativos bancários de seu aparelho celular para que valores fossem consultados, segundo a polícia. Os suspeitos podem responder pelos crimes de roubo, tortura e estupro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.