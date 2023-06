Reprodução Briga entre super-heróis viralizou nas redes

Uma discussão envolvendo homens fantasiados de super-heróis viralizou nas redes sociais. Os brigões integram o grupo “Trenzinho da Alegria” , em Teresópolis , no Rio de Janeiro.

Nas cenas gravadas por frequentadores do local, é possível ver dançarinos vestidos de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario Bros trocando socos. Eles foram contidos por apaziguadores – entre eles, outros personagens, como o Capitão América.

Em nota, a prefeitura de Teresópolis classificou o acontecimento como “inadmissível”, e informou que está analisando o ocorrido e que secretarias estão em contato com os órgãos competentes para que medidas sejam adotadas e punições aplicadas.

A empresa “Trenzinho de Teresópolis Passeio e Recreação”, responsável pela atração, afirmou que está investigando o caso e adotando medidas para evitar novos eventos como esse, mas que se trata de um ato isolado. A Polícia Militar informou que nenhuma ocorrência foi registrada.

